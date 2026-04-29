"26'ncı Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"Nin Tanıtımı Trabzon'da Yapıldı: Uluslararası 5, Yerli 15 Oyun Sahnelenecek

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne ilişkin "Bu yıl festival kapsamında 5 farklı ülkeden 5 oyun sahnelenecek; ayrıca Devlet Tiyatrolarımızın 9 bölgesinden gelen 15 oyunla ve Gaziantep Şehir Tiyatrosunun da katılımıyla Anadolu'nun zengin kültürel birikimi sahneye taşınacak. Toplamda 41 temsil, şehrimizin farklı noktalarında izleyiciyle buluşarak Trabzon'u adeta kesintisiz bir sahneye dönüştürecek" dedi.

Trabzon'da 26'ncısı düzenlenecek olan "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin tanıtım töreni, Trabzon'da bir otelde yapıldı. Fetival 2 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda başlayacak. Açılış kapsamında, protokol üyeleri, sanatçılar, basın mensupları ve halkın katılımıyla gerçekleşecek olan kortej yürüyüşü ile festival coşkusu Haluk Ongan Sahnesi'ne taşınacak. Aynı gün saat 20.00'de, Macaristan Ulusal Dans Topluluğu'nun "Karpatların Yankısı" adlı gösterisiyle festivalin ilk perdesi açılacak.

Festivali'nin lansmanında konuşan Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, festivalin yıllar içinde büyüyerek uluslararası bir sanat buluşmasına dönüştüğünü söyledi. Uzuner, 26 yılda 54 ülkeden 216 oyunun sahnelendiğini, 592 temsil gerçekleştirildiğini ve 250 bini aşkın seyirciye ulaşıldığını belirtti. Etkinliğin kentin kültürel kimliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uzuner şunları söyledi:

"Bu yıl festival kapsamında 5 farklı ülkeden 5 oyun sahnelenecek; ayrıca Devlet Tiyatrolarımızın 9 bölgesinden gelen 15 oyunla ve Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun da katılımıyla Anadolu'nun zengin kültürel birikimi sahneye taşınacak. Toplamda 41 temsil, şehrimizin farklı noktalarında izleyiciyle buluşarak Trabzon'u adeta kesintisiz bir sahneye dönüştürecek. Festivalimiz, 2 Mayıs Cumartesi günü, saat 15.00'te, Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda başlayacak. Açılış programının ardından, protokol üyeleri, sanatçılar, basın mensupları ve halkımızın katılımıyla gerçekleşecek olan kortej yürüyüşü ile festival coşkusu Haluk Ongan Sahnesi'ne taşınacak. Aynı gün saat 20.00'de, Macaristan Ulusal Dans Topluluğu'nun 'Karpatların Yankısı' adlı gösterisiyle festivalimizin ilk perdesi açılacak. Bu yıl festival kapsamında 5 farklı ülkeden 5 oyun sahnelenecek; ayrıca Devlet Tiyatrolarımızın 9 bölgesinden gelen 15 oyunla ve Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun da katılımıyla Anadolu'nun zengin kültürel birikimi sahneye taşınacak."

Toplamda 41 temsil, şehrimizin farklı noktalarında izleyiciyle buluşarak Trabzon'u adeta kesintisiz bir sahneye dönüştürecek. Festival coşkusunu şehrin geneline yaymak amacıyla; Haluk Ongan Sahnemizle birlikte Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi, Sanatevi Sahnesi ve Erol Günaydın Sahnesi'nde etkinlikler gerçekleştirilecek."

Uzuner, festival programında çocuklara yönelik oyunların yanı sıra masal terapisi ve çeşitli atölyelere yer verildiğini belirtti. Ayrıca farklı tarihlerde üç ayrı sergi düzenleneceğini ve tiyatroya dair etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağını aktaran Uzuner, bunun yanında, üniversite öğrencilerine yönelik özel bir söyleşi de gerçekleştirileceğini ifade etti.

