251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan 251 ismin adına zeytin fidanı dikildi

KAHRAMANMARAŞ - 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan 251 ismin adına Onikişubat Belediyesince zeytin fidanı dikildi.

FETÖ militanlarınca 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan 251 kahraman için 15 Temmuz şehitlerini anma adına Onikişubat Belediyesince 2023 yılı EXPO alanı olarak hazırlanan yere 251 adet zeytin fidanı dikildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Öncelikle Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek'e ve derneğimizin yetkililerine çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bugün 251 fidanımızı, 251 şehidimize ithafen toprakla buluşturuyoruz. Bu yetişkin fidanlarımız inşallah hem büyüyecek ve meyve verecek hem de şehitlerimizin adını yaşatacak. Aziz şehitlerimize bu vesileyle bir kere daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün özgür bir şekilde ülkemizde yaşıyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Aziz şehitlerimize rahmet olsun" dedi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, "İşin doğrusu, bu ülke için canını feda eden, kanını akıtan şehitlerimiz için yaptığımız bu çalışmalar son derece sembolik. İnşallah gelecek dönemlerde çok daha önemli çalışmalar yapacağız. Şehitlerimizin isimlerini unutturmayacağız, ailelerinin her zaman yanlarında olacağız, yardımcıları olmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Osman Emrehan ağaçların yıllarca yaşayacağını belirterek, "Birçoğumuz ölüp gideceğiz ama Erol Olçok'lar, Ömer Halisdemir'ler bu ağaçlar var oldukça unutulmayacaklar. Onların adıyla yaşamaya devam edecekler. Tüm şehitlerimize Allah'tan mağfiret diliyorum. Sütçü İmam'ın memleketi, kahramanlar yatağı, şairler şehri Kahramanmaraş'ta bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.