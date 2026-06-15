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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "25 yeni ilin kurulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı mecralarda yer alan '25 yeni il kurulacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bu tür haberlerin manipülasyon amacı taşıdığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni ilin kurulacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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