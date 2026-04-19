İzmir'in Menderes ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 25 yaşındaki doktor son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Menderes ilçesinde O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktorun cenazesi. otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Beyza Nur Pürmüs'ün naaşı, Evka 2 Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı/na defnedildi. - İZMİR

