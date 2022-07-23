25'inci 'Kayısı Festivali Fuarı'na yoğun ilgi - Haberler

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25'inci 'Kayısı Festivali Fuarı'na yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Dönmez - Yerel
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25'inci 'Kayısı Festivali Fuarı'na yoğun ilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 25. Kayısı Festivali Uluslararası Kültür Sanat etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

25'inci 'Kayısı Festivali Fuarı'na yoğun ilgi

MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 25. Kayısı Festivali Uluslararası Kültür Sanat etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya'nın yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla 25. Kayısı Festivali fuarında bir araya gelen stant kurucuları fuarın düzeninden, temizliğinden ve ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Malatya'nın her ilçesinin yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtan stantların yanı sıra kurumlar da bir araya geldi.

Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park fuar alanında Akçadağ Belediyesini tanıtan stantta görev yapan halı dokuma öğretmeni Sema Düz, " Kadınlarımızın her konuda kendilerini geliştirmesini ve bütün kadınlarımızın bu etkinliğe katılmasını istiyorum" dedi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "25.nci Kayısı fuar çerçevesinde Mişmiş park fuar alanında stant açtık Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 've emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bizde Arapgir Belediyesi olarak ilçemizdeki ürünleri tanıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Fuarda ilçemize tanıtımı gerçekleştiriyoruz "

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz de, "Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve 25. Kayısı Festivali çerçevesinde fuar alanında stant açtık. Kuluncak ilçemizin tanıtımı gerçekleştiriyoruz. İlçemiz yöresel yemeklerini tarihi yerlerini tanıtımı yapıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Kuluncak ilçemizde tarihi yerlerini gezmeye vatandaşlarımız davet ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Yerel

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