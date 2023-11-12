24 yıl geçti ama acılar hala taze

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

12 Kasım 1999 Düzce depreminde en büyük hasar alan Kaynaşlı'da hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Kaynaşlı Deprem Şehitleri Mezarlığına gelen vatandaşlar, yakınları için dualar etti, duygu dolu anlar yaşandı. Depremde 2 yeğenini kaybeden Hanife Şahin, "Unutulmuyor. Her bayramlarda buraya geliyoruz. O gün hiç hatırlanacak gibi bir gün değildi" dedi.

Yeğenlerinin depremden 3 gün sonra üst üste çıkarıldığını belirten Abdurrahman Şahin ise, "O gün çocuklarımızla birlikte evdeydik. Dağda kıpkırmızı bir ateş çıktı. Ondan sonra bir çığlık oluştu. Kendi oturduğum evde bile yangın çıktı. Bu duygular anlatılmaz. Yaşamadan olmuyor. Yaşadığın zaman da yarın unutmayacaksın. Yeğenlerimden birisi çalışıyordu, diğeri de kahvehanedeydi ama tahminim ikisi bir aradaydı. Deprem oldu o anda mı birleştiler, önceden mi birleştiler onu bilmiyoruz. Üst üste bulundular" şeklinde konuştu. - DÜZCE