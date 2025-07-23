24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Afyon Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Dilek Çöygün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Çöygün, yayınladığı mesajında basının halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru, toplumun vicdanı ve ortak hafızası olduğunu kaydetti. Başkan Çöygün mesajında, "Bugün, Türk basın tarihinin dönüm noktalarından biri olan 24 Temmuz'un yıldönümünde, sansürün kaldırılışını ve basın özgürlüğünün kazanımlarını kutlarken; bu mesleği tüm zorluklara rağmen onuruyla sürdüren basın emekçilerini saygı ve minnetle selamlıyorum. Basın halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru, toplumun vicdanı ve ortak hafızasıdır. Kalemini hakikatin hizmetine adamış, gece-gündüz demeden çalışan, tarafsız, ilkeli ve etik değerlerden ödün vermeyen tüm meslektaşlarımız ve basın çalışanlarımız, bu kutsal görevin gerçek neferleridir. Gazetecilik, yalnızca bir meslek değil; büyük sorumluluk ve özveri gerektiren bir kamu hizmetidir. Bilgiye ulaşmanın kolay, doğruya ulaşmanın zorlaştığı çağımızda, basın mensuplarının misyonu daha da hayati hale gelmiştir" dedi. - AFYONKARAHİSAR