24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Etkinlikler
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Öğrencilerin resim ve öğretmenlerin anı yarışması ile kutlanan bu anlamlı günde, ödüller sahiplerine takdim edilecek.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü; gençlerin hayal gücünü renklerle buluşturduğu, öğretmenlerin ise yıllara yayılan deneyimlerini satırlara işlediği anlamlı etkinliklerle kutladı.
"Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması" ve "Öğretmenler Arası Anı Yarışması" sonuçlandı. Ortaya çıkan eserler; öğretmenliğin manevi derinliğini, eğitimin iz bırakan yolculuğunu ve insan ruhuna dokunan zarafetini bir kez daha görünür kıldı. Ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl öğrenciler; minnetlerini, hayranlıklarını ve öğretmenlik mesleğine duydukları saygıyı renklerle anlattı. Her eser; bir öğretmenin yüreğine, bir öğrencinin yolculuğuna dair saklı hikayeleri tuvale taşıdı. Dereceye Giren Öğrenciler: 1.'lik: Duha Sarıyar - Oltu Fen Lisesi 2.'lik: Fatmanur Dağ -Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi 3.'lük: Azra Yeşildere - Emel Çatal Anadolu Lisesi - ERZURUM