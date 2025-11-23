24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Etkinlikler

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü; gençlerin hayal gücünü renklerle buluşturduğu, öğretmenlerin ise yıllara yayılan deneyimlerini satırlara işlediği anlamlı etkinliklerle kutladı.

"Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması" ve "Öğretmenler Arası Anı Yarışması" sonuçlandı. Ortaya çıkan eserler; öğretmenliğin manevi derinliğini, eğitimin iz bırakan yolculuğunu ve insan ruhuna dokunan zarafetini bir kez daha görünür kıldı. Ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl öğrenciler; minnetlerini, hayranlıklarını ve öğretmenlik mesleğine duydukları saygıyı renklerle anlattı. Her eser; bir öğretmenin yüreğine, bir öğrencinin yolculuğuna dair saklı hikayeleri tuvale taşıdı. Dereceye Giren Öğrenciler: 1.'lik: Duha Sarıyar - Oltu Fen Lisesi 2.'lik: Fatmanur Dağ -Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi 3.'lük: Azra Yeşildere - Emel Çatal Anadolu Lisesi - ERZURUM