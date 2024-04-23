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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da Kutlandı

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İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Programda müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri ve ödül töreni yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen programla kutlandı. Programda müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere de ödülleri verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı. Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu, Kağıthane, Eyüpsultan ve Şişli ilçelerinden gelen çok sayıda öğrenci ve veli programı izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'un açılış konuşması ile başlayan programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okundu. TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı 23 Nisan videosunun gösterilmesinin ardından müzik öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan Yıldız Çocuklar Korosu müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şiir yarışmasında 1'inci olan Rami İlkokulu öğrencisi Ömrüm Mina Kuşçu şiirini okudu. Programda İstanbul genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasıyla düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 'Geçmişten Geleceğe Altın Adımlar' halk oyunları gösterisi ile program son buldu.

"Sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler sizler bu salonun en değerli konuklarısınız"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür konuşmasında, "Bugün yüce Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı en önemli günlerden biri. 1920 yılında milletimizin bağımsızlığına kast edilen zamanlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yılmaz bir azim ve kararlılıkla Türk milletinin geleceğini kendi ellerine alma iradesini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Bu ilk meclis işgal ve savaş şartlarında dahi iradesini en yüksek makam olarak kabul edip şanlı bir misyonun öncüsü olmuştur. Meclisimizin kuruluş düsturu olan 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sıkı sıkı bağlı kalarak yarının büyükleri olacak çocuklarımızla birlikte bu kutsal emaneti muhafaza ediyor ve yarınlara taşıyoruz. Sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler sizler bu salonun en değerli konuklarısınız. Bu bayram sizlere atalarımızın azim ve kararlılıkla şekillendirdiği kutsal topraklarda bilgi ve erdem dolu gelecek inşa etme görevini emanet ediyor. Unutmayın sizler bu toprakların yarınları, mirasımızın koruyucusu, geleceğimizin umudusunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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