23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Iğdır'da Kutlandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Iğdır'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Programda Karabağ Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin gösterisi öne çıktı.





TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümündeki etkinlikler, Iğdır 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Aziz Gün, yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın milli egemenliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Programda öğrencilerin hazırladığı dans ve jimnastik gösterileri sergilendi. Karabağ Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin performansı izleyicilerden alkış aldı. Etkinlik alanında çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu.

Kutlamalar, çocukların bayraklarla marşlar söylemesiyle sona erdi.





Kaynak: ANKA