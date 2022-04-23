23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gömeç'te coşkuyla kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 23 Nisan coşkusu düzenlenen kutlama ve etkinlikler ile kutlandı.

Şehit Hava Pilot Üstğm Sadettin Baycan parkında Ahmet Tolun Himam ilk öğretim okulu öğrencilerinin hazırladığı Etkinliklere Burhaniye Kaymakamı Gömeç Kaymakam Vekili İlyas Memiş, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İlçe Emniyet Amiri Murat Görgülü, İlçe Jandarma Komutanı Engin Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Gömeç Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Şenliklerine çocuklar ilgisi yoğun oldu. Minikler güreş müsabakaları, çocuklara ve ailelerine heyecanlı anlar yaşatırken, çocuklar sanat atölyesinde yeteneklerini keşfettiler. Ormanlarımız yanmasın karikatür resim atölyesinde mutlulukların kağıda yansıttılar. Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam çocukları tek tek ilgilenerek onların heyecanlarına ortak oldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel