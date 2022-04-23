23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaydeğirmeni'nde coşkuyla kutlandı - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaydeğirmeni'nde coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaydeğirmeni'nde coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 102. Yıldönümü Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde de coşkuyla kutlandı.

Çaydeğirmeni Stadyumu'nda devam eden program Çaydeğirmeni halkının ilgi odağı oldu. Çocukların doyasıya eğlenerek kutladıkları kendi bayramlarında Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Çaydeğirmeni Karakol Komutanı Murat Çevik ile çok sayıda davetli katıldı

Öte yandan belediye başkanı ve karakol komutanı tarafından gösteri yapan çocuklara Türk Bayrağı armağan edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Çaydeğirmeni, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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