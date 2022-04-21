23 Nisan Çocuk Bayramı Şişli'de Coşkuyla Kutlanacak

ŞİŞLİ, İSTANBUL (ANKA) - Şişli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını Şişlili çocuklar için düzenlediği etkinliklerle kutlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, Şişli'de coşkuyla kutlanacak. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de katılacağı kutlamaların bu yılki adresi, Mecidiyeköy Spor Tesisleri olacak. 11.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek olan 23 Nisan kutlamaları, çocuk korolarından ritim grubuna, DJ performansından atölye çalışmalarına kadar birbirinden özel etkinliklere sahne olacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLAR EĞLENECEK

Etkinlikler, saat 11.00'de Halide Edip Adıvar ve 19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı okumalarıyla başlayacak.

Ardından, Şişli Komşu Kart'ın maskotu olan Yeşil Güç'ün çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakılması temasını işlediği "Yeşil Güç" adlı çizgi filmin gösterimi yapılacak.

Çocuklar, daha sonra Şişli Belediyesi Halide Edip Adıvar ile 19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinden oluşan koronun seslendireceği Atatürk Çocukları, Gökkuşağı, Mavi Gözlü Kuş, Türkiye Çocukları, 23 Nisan ve Atatürk adlı şarkılarla eğlenecek.

Koro sonrası DJ performansı ve ritim grubunun gösterisiyle 23 Nisan coşkusu devam edecek.

Saat 18.00'e kadar devam edecek bayram kutlamalarında gün boyunca pek çok atölye ve etkinlik de yapılacak. Maske, kukla, yüz boyama, masal, çiçek dikim, egzersiz, geri dönüşüm gibi atölyelerin yanı sıra çocukların keyifle katılacağı sokak oyunları ve survivor parkuru da yer alacak.