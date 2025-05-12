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21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı. Motosikletli polis timleri tarafından durdurulan M.Y., 'hükümlü veya tutuklunun kaçması ve yasaklı madde bulundurmak' suçlarından hüküm giymişti.

(İZMİR)- İzmir'in Bornova ilçesinde Asayiş Ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamada, durdurulan bir kişinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanan M.Y'nin, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ve yasaklı madde bulundurmak" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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