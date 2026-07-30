Haberler

21 yaşındaki genç yaşamına son verdi

21 yaşındaki genç yaşamına son verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışmak amacıyla İstanbul’a giden 21 yaşındaki U.K., Şişli Gülbağ’daki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Çalışmak amacıyla İstanbul'a giden 21 yaşındaki U.K., Şişli Gülbağ'daki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Genç yaşta hayatını kaybeden Kaya'nın vefatı, ailesini ve memleketi Ağrı'yı yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir İstanbul Gülbağ'da ikamet eden ve burada çalışan U.K., yakın bir zaman önce nişanlısıyla yaşadığı problemlerin ardından ayrılık kararı aldı. Yaşadığı duygusal çöküntünün ardından yaşamına son verdiği iddia edilen genç adam, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç yaşta hayattan kopan U.K. cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ağrı'ya getirilecek. U.K.'nın naaşı, Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoç köyünde kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu

Parti feshedildi, gözler onlardaydı! Vekillerin yol haritası netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe turladı, ülke puanı uçuşa geçti
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Nihat Kahveci, ''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldıza verdi veriştirdi

''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

Erkek arkadaşı ve çocukları evdeydi! Göğsünden vurulmuş halde bulundu
Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü

Hastaneye kurşun sıktı: Hayrete düşüren gerekçe
Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Dün gece yaptığını ''En iyisi benim'' diyen bile başaramıyor
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü