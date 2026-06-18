Bayburt'ta yaz Kur'an kursları semineri düzenlendi

2026 yılı yaz Kur'an kurslarında yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi.

Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, yaz Kur'an kurslarındaki eğitim çalışmaları ve kurs sürecinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Seminerde İl Müftüsü Bayram Danacı, yaz Kur'an kursları ve bu kurslarda verilen eğitim öğretimin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından mahremiyet eğitimi verilirken, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeli Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Nur Banu Taşova ise Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda bilgilendirmede bulundu.

Adli görüşmeciler Elif Polat Eşki ve Esra Demir Gül tarafından Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi tanıtılırken, Acil Tıp Teknikeri Çağla Pekmezci de temel ilk yardım eğitimi konusunda sunum gerçekleştirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı