Rize'de 2026 yılının ilk bebeği "Elif Bilge" oldu

Rize'de 2026 yılının ilk bebeği 00.00'da doğan Elif Bilge Gündoğdu oldu.

Sema ve Abdülkadir Gündoğdu çiftinin ilk çocuğu Rize Devlet Hastanesi'nde 2026 yılının ilk dakikasında dünyaya geldi. Gündoğdu çifti 1 Ocak 2026 saat 00.00'da doğan bebeklerine Elif Bilge ismini verdi. Elif Bilge bebeğin doğumu hem aileye hem de hastaneye yılın ilk mutluluğunu getirdi.

Yeni yılın ilk dakikalarına anne olarak başlayan Sema Gündoğdu, 2026'nın kendilerine en güzel hediyesinin Elif Bilge bebek olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. Yeni yıl bize yeni bir hediye ile geldi. Doğum sürecince burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2026'nın en güzel hediyesi oldu bize. Tam 00.00'da doğdu. Çok mutlu etti bizi" dedi.

Elif Bilge bebeğin babası Abdülkadir Gündoğdu ise, kızını kucağına aldığında gözyaşlarını tutamadığını dile getirerek, "Öncelikle hemşirelerinden, ebelerine, doktorlara kadar, hastaneni çalışanlarına kadar herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük emekleri oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Elif Bilge bize yeni yılın ilk hediyesi oldu. İlk çocuğum. Kucağıma alana kadar baba olduğumu hissedemiyordum ama ilk kucağıma verdiklerinde göz yaşlarımı tutamadım. Çok mutluyum. Bu çok güzel bir his" ifadelerini kullandı.

Ebe Hatun Çakır ise her bebeğin kendileri için özel ve güzel olduğunu ancak Elif Bilge'nin 2026'nın ilk özel ve güzel bebeği olma özelliğini taşıdığını kaydederek, "Her bebek bizim için özel ve güzel. Ama bu yılın ilk özel ve güzel bebeği Elif Bilge oldu. Annesine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle büyütsün. Doğum sürecimiz normal olduğu sürece sıkıntımız da olmuyor. Bebeğimizde sağlıklı, annemizde sağlıklı. Onlar mutlu, biz mutluyuz" şeklinde konuştu. - RİZE