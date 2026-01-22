Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel