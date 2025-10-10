2025 Nobel Barış Ödülü Maria Corina Machado'ya Verildi

2025 Nobel Barış Ödülü'nün kazananı, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado oldu.

Norveç Nobel Komitesi, Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibinin açıkladı. Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes düzenlediği basın toplantısında, "2025 Nobel Barış Ödülü, barışın cesur ve kararlı bir savunucusuna, büyüyen karanlık içinde demokrasinin ateşini canlı tutan bir kadına verilmiştir. Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak amacıyla gösterdiği çabalar nedeniyle 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verme kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Watne, "Maria Corina Machado, Venezuela'daki demokratik güçlerin lideri olarak son dönemlerde Latin Amerika'daki sivil cesaretin en olağanüstü örneklerinden biri olmuştur. Machado, bir zamanlar derin bir şekilde bölünmüş olan siyasi muhalefet içinde birleştirici bir kilit figür olmuştur. Bu muhalefet, özgür seçim ve temsili hükümet talebiyle ortak paydada buluşmuştur. İşte bu, demokrasinin kalbinde yatan şeydir" dedi.

"2024 seçimleri öncesinde muhalefetin başkan adayıydı, ancak rejim adaylığını engelledi"

Demokratik gelişime adanmış kuruluş Sumate'nin kurucusu olan Machado'nun 20 yıldan fazla bir süre özgür ve adil seçimler için mücadele ettiğini vurgulayan Komite Başkanı Watne, "Machado, Venezuela halkının özgürlüğü için yıllarını harcadı. 2024 seçimleri öncesinde muhalefetin devlet başkanı adayıydı, ancak rejim adaylığını engelledi" şeklinde konuştu. Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi için belirlenen tüm ölçütleri karşıladığını vurgulayan Watne, "Kendisi, ülkenin muhalefetini bir araya getirmiştir. Venezuela toplumunun militarize edilmesine karşı direnişinden asla geri adım atmamıştır ve barışçıl bir demokrasiye geçiş sürecini destekleme kararlılığını sürdürmüştür. Maria Corina Machado, demokrasinin araçlarının aynı zamanda barışın araçları olduğunu göstermiştir. O, vatandaşların temel haklarının korunduğu ve seslerinin duyulduğu farklı bir geleceğe dair umudu temsil etmektedir. Bu gelecekte, insanlar nihayet barış içinde yaşama özgürlüğüne kavuşacaklardır" dedi.

Maduro yönetimine karşıtlığıyla biliniyor

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Bu yıl Ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti.

Trump'ı geride bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, yani Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmişti. - OSLO