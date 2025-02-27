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2025 Aile Yılı Etkinlikleri Çaycuma'da Başladı

2025 Aile Yılı Etkinlikleri Çaycuma'da Başladı
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Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Aile Yılı ilanı çerçevesinde, Çaycuma'da aile odaklı etkinlikler düzenleniyor. Sosyal Hizmet Merkezi, öğrenci velilerine Aile Eğitim Programı ile aile içi iletişim ve çocuk gelişimi gibi konularda eğitim veriyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında, Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Ailenin Korunması, Güçlendirilmesi ve Refah Düzeyinin Yükseltilmesi amacıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu doğrultuda, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla ilçedeki okullarda öğrenci velilerine yönelik Aile Eğitim Programı gerçekleştirildi. Eğitimler, Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ve alanında uzman meslek elemanları tarafından verildi.

Program kapsamında; aile içi iletişim, çocuk gelişimi, aile değerleri ve sosyal destek mekanizmaları gibi konular ele alındı. Velilere, aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, edindikleri bilgilerin aile hayatlarına olumlu katkı sağlayacağını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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