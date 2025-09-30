2025-2026 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı Kuşadası'nda Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Aydın Efeler Kamp Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten yaptı. Program kapsamında Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, ilçedeki eğitim kurumlarını da ziyaret etti. Ökten'e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Çelik eşlik etti. Ziyaretler çerçevesinde Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Tesisi ile Halk Eğitim Merkezi incelendi. Bakan Yardımcısı Ökten, kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN