2025-2026 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı Kuşadası'nda Gerçekleştirildi
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Toplantıda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, eğitim kurumlarını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Aydın Efeler Kamp Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten yaptı. Program kapsamında Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, ilçedeki eğitim kurumlarını da ziyaret etti. Ökten'e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Çelik eşlik etti. Ziyaretler çerçevesinde Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Tesisi ile Halk Eğitim Merkezi incelendi. Bakan Yardımcısı Ökten, kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
