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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı

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Dalaman Çiftlik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılışı ve İlköğretim Haftası kutlandı. Protokol üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler gösterilerini sergiledi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama programı etkinlikleri kapsamında Dalaman Çiftlik İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılışı ve İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dalaman Çiftlik İlkokulu'nda görkemli bir kutlama düzenlendi. Her yıl 9 Eylül - 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen İlköğretim Haftası, bu yıl da protokol üyeleri ve ailelerin katılımıyla anlamlı bir şekilde kutlandı. Etkinliğin başlangıcında, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sundu. Ardından, Çiftlik İlkokulu'nda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası Kutlama Programında öğrenciler, hazırladıkları gösterileri aileleri ve protokol üyeleriyle paylaştı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yeni eğitim öğretim yılına dair duyduğu heyecanı dile getirerek, öğrenciler, öğretmenler ve destek olan aileler için başarılı bir yıl diledi. Kaymakam Yakuta, konuşmasında "2024-2025 eğitim-öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Kaymakam Mesut Yakuta'nın öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi. Dalaman'daki eğlenceli ve anlamlı bu kutlama, miniklerin yüzlerindeki gülümsemelerle unutulmaz anlara sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Öğretim Yılı Çiftlik Dalaman Güncel Eğitim Yerel

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