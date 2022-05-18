2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yapıldı

Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ziyaretine gelen misafirlerine 2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yaparak Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ziyaretine gelen misafirlerine 2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yaparak Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti.

Bilecik Meteoroloji Müdürü Bilal Semiz ve İl Özel İdare İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Ozan Bakkal, Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette 2022 Tatbikat Yılı hakkında bilgilendirme yapan İl Müdürü Demirel, ziyaret sonrası misafirlere Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti. Ziyaretin ardından İl Müdürü Demirel ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tatbikat, Bilecik, AFAD, 112, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title