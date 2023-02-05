20 yıldır sekreterliğini yaptığı Ziraat Odasının Başkanlığına seçildi

Emet Ziraat Odası Başkanlığı kongresinde seçimlere tek liste olarak katılan ve 20 yıldır odada sekreterlik görevini yürüten Ahmet Ünlü yeni başkan seçildi.

Divan başkanlığını Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul'un yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

16 yıldan beri Emet Ziraat Odası Başkanı olan Sami Yüksel, görev yaptığı sürede kendilerine destek olan yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ederek, bu süreçte çiftçilerin haklarını savunma, hibelerden yararlanabilmeleri adına çalışmalar yapma, hammadde desteği verme gibi konularda faaliyet gösterdiklerini belirtti. Başkan Yüksel, yeni seçilecek başkan ve yönetimine de başarılar diledi.

Kongrede konuşan başkan adayı Ahmet Ünlü 20 yıldır sekreterliğini yaptığı Ziraat Odasında tüm konulara, beklentilere vakıf olduğunu belirterek, " Başkanlık dönemimizde de çiftçilerimizin haklarını savunma, destek ve hibelerden azami yararlanabilmeleri adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda çiftçilerimiz ve üyelerimize en iyi hizmeti verebilmeyi bizlere nasip etsin "dedi.

3 bin 209 aktif üyesi bulunan Emet Ziraat odasında seçime tek liste giren Ahmet Ünlü 4 yıllığına Ziraat Odasının yeni başkanı oldu.

Ahmet Ünlü başkanlığında yönetim kurulu, "Ahmet Ünlü, Kemal Ceylan, Veysel Tunçer, İsmail Tok, Bilal Durmaz, Zekeriya Karabaş, İbrahim Şengül, Hüseyin Güngör, Kemal Varış, Şaban Sağlam, Mehmet Düz,Mustafa Yılmaz, Resul Işık, Mehmet Ocak, Adem Kurnaz, Mehmet Öztürk, Yahya Karataş, Hasan Hüseyin Erol, Ali Taşan, Ömer Aksu ve Hüsamettin Sarızeybek'ten oluştu. - KÜTAHYA