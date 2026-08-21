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20 İlde Büyük Uyuşturucu Operasyonu

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20 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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