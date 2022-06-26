20 bin kişilik yemek, yüzde 99,3'lük memnuniyet

Tepebaşı Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ücretsiz yemek hizmeti çerçevesinde 20 bin 150 kişilik yemek ikram edildi. Öğrencilerin katıldıkları ankette yüzde 99,3 oranında memnuniyet ortaya çıkarken, hizmetin devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 100 oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile 3 Ocak 2022'de başlattığı ve 10 Haziran 2022'ye kadar süren ücretsiz yemek hizmeti, gençlerden büyük ilgi ve beğeni topladı. Yemek ikramı bazı dönemlerde 3 farklı noktada gerçekleşirken, son olarak hafta içi her gün Ali Rıza Efendi Efendi Deneyimli Kafe'de öğrencilere ücretsiz olarak sunuldu. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere 18.00-20.00 saatleri arasında ikram edildi. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabildi.

20 bin 150 kişilik yemek ikram edildi

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan ve servis edilen yemek miktarı 20 bin 150 kişilik bir miktara ulaştı. Hizmeti çok seven üniversite öğrencileri de memnuniyetini dile getirerek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve belediye personeline teşekkürlerini ifade etti. Bu çerçevede yapılan ankette ise öğrencilerin yüzde 99,3 gibi büyük bir kısmı, verilen hizmetten dolayı memnun olduğunu belirtti. Öte yandan yine aynı ankette sorulan, "2022 güz döneminde ve sonrasında da yemek hizmetinden yararlanmak ister misiniz?" sorusuna ise öğrencilerin tamamı, yani yüzde 100'ü "evet" yanıtı verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da öğrencilere sunulan ücretsiz yemek hizmetinin, ağırlaşan ekonomik kriz ortamında büyük önem taşıdığını belirterek, 2022 güz döneminde devam edeceğini belirtti. Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak ülkenin geleceği olan gençlere katkı sunabilmek adına var gücü ile çalışacaklarını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel