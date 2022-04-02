2 yılın ardında Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı - Haberler

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2 yılın ardında Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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2 yılın ardında Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

Pandemi süreci nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Kos-Bodrum seferleri bugün tekrar Bodrum Cruise Port Limanı'na Kos Adası'ndan ilk feribot seferi yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Pandemi süreci nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Kos- Bodrum seferleri bugün tekrar Bodrum Cruise Port Limanı'na Kos Adası'ndan ilk feribot seferi yapıldı.

Kovid - 19 virüsü nedeniyle 2 yıldırlı yapılamayan Kos - Bodrum feribot seferleri bugün Kos adasından gelen feribotla başladı. Uzun bir aradan sonra Kos adasından gelen feribotla 56 yolcu geldi. Haftada 4 gün Kos - Bodrum feribot seferini beklediğini belirten Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "hem kuruvaziyer turizmi, hem de Kos Adası seferlerine başlaması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak" dedi. - MUĞLA

2 yılın ardında Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kos Adası, Pandemi, Bodrum, Kos, Yerel, Haberler

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