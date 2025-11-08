Haberler

2. Ordu Komutanı ve Hakkari Valisi Sınır Karakollarını Ziyaret Etti

Güncelleme:
2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte, sınırın en uç noktasındaki askeri üs bölgelerini ziyaret etti. Şemdinli ilçesi Tekeli köyündeki 2867 rakımlı Hudut Karakolu'nu ve 2801 rakımlı diğer üs bölgesini inceleyen ikili, sınır güvenliğini sağlayan askerlerin çalışmalarını takdir ederek, onlara başarılar diledi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte sınırın uç noktasında yer alan askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyetle birlikte İran-Irak-Türkiye sınırlarının kesiştiği en uç noktada yer alan Şemdinli ilçesi Tekeli köyüne bağlı 2867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçiğe teşekkür edip, görevlerinde başarılar diledi. Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu'nun bir sonraki ziyaret noktası ise 2801 rakımlı Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Üs Bölgesi oldu. Beraberlerindeki heyetle üs bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, devletin güvenliği için 24 saat görev yapan kahraman Mehmetçiğe teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
