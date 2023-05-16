Çorlu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliği ile düzenlenen ‘2. Çorlu Ulusal Fotoğraf Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmaya katılan fotoğraflar, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Orion Alışveriş Merkezi’nde sergilenecek.

Çorlu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen '2. Çorlu Ulusal Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı. Yarışmaya katılan fotoğraflar, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Orion Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çorlu konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar; jüri üyeleri Arif Tekin, Gılcan Mete Delibay, İsmail Akar, Selahattin Kalaycı ve Serdar İyiz'in yaptığı değerlendirmenin ardından belirlendi. Çorlu'nun farkını ve farklılıklarını yansıtabilmek, fotoğraf sanatı ile sanatçılarına ve kentin tanıtımına uluslararası düzeyde katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada yüzlerce fotoğraf yarıştı.

2. Çorlu Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda Halil İbrahim Üzmezoğlu "Gün Doğarken" adlı fotoğrafıyla yarışmada birinciliği elde etti. Yarışmada Mehmet Aygör "Çorlu'nun Fener Alayı" fotoğrafıyla ikinci, Burhan Erzincan da "Yenice Sahil Dalgaları" fotoğrafıyla üçüncü oldu. Ekrem Kalkan ise "Tarım" fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü 8 bin TL, ikincilik ödülü 6 bin TL, üçüncülük ödülü 4 bin TL ve mansiyon ödülü 3 bin TL olarak belirlenirken; ödüller 20 Mayıs günü Orion AVM'de düzenlenecek fotoğraf sergisinde sahiplerine teslim edilecek.