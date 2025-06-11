1969 Model Tır, Eskişehir'de Konsept Kafeye Dönüştürüldü

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1969 Model Tır, Eskişehir'de Konsept Kafeye Dönüştürüldü
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Eskişehir'de 1969 model bir tır, kahve pişirilen konsept kafeye çevrildi. Araç, nostaljik yapısı ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Sahibi Mustafa Kökdemir, sadece 3 adet kalan bu tür araçların özel olduğunu belirtiyor.

Yarım asır boyunca kilometrelerce yük taşıyan tırda şimdi leziz kahveler pişiyor

Dorsesinde birbirinden farklı kahvelerin piştiği tırın motoru ise aktif olarak çalışıyor, yürür aksamı sorunsuz işliyor

Mustafa Kökdemir: "Kamyondan tıra çevrilmiş olan bu tür araçlardan sadece 3 tane kaldı"

ESKİŞEHİR - Kuzey Anadolu yolunu yapımı için kullanılan 1969 model tırı Eskişehir'de konsept kafeye çeviren, leziz kahveler pişiren Mustafa Kökdemir, bu tarz araçlardan sadece 3 tane kaldığını dile getirdi.

Eskişehir'de yaşayan Murat Kökdemir 1961 ila 1969 yılları arasında Türkiye'ye sadece 80 tane gelen tırı konsept kafeye çevirdi. Kuzey Anadolu yolunun yapımı için kullanılan tırın geçen sene satın aldığını belirten Kökdemir, bu tırı Eskişehir'e kafe konseptinde tekrardan kazandırmak istediklerini söyledi. Dorsesinde birbirinden farklı kahvelerin piştiği tırın motoru ise aktif olarak çalışırken, yürür aksamı sorunsuz işliyor. Bu tarz tırlardan 4 ila 5 tane kaldığını ifade eden Kökdemir, aracın çalışır vaziyette olduğunu ve müşterilerin tırın gücünü görsün diye ara ara da çalıştıracaklarını vurguladı. Klasik niteliği taşıyan tıra gelen teklifleri reddeden Murat Kökdemir, kafe konseptinin ise çok ilgi çektiğine değindi.

"Bu tarz tırlardan 4 ila 5 tane kaldı"

Tır hakkında konuşan ve aracın klasik olduğuna değinen Murat Kökdemir, "Şu an farklı bir konseptte kafe tarzı bir şey deneyeceğiz. Bu 1969 model araç. 1961'den 1969'a kadar olan yıllarda Türkiye'ye sadece 80 tane ve Kuzey Anadolu yolunun yapımlında kullanılmış. Bu araç geçen yıl bize geçti. Daha önce 2004'te Eskişehir'de hamburger satışı için kullanıldı. 2018 yılına kadar Konya ve Alanya'da aynı şekilde hamburger satışı yapıldı. Bu tarz tırlardan 4 ya da 5 tane kaldı. Kamyondan tıra çevrilmiş olan bu türden sadece 3 tane kaldı. Benzer konsepte farklı markalarda bu arabalar kullanılıyor, ama ancak bu marka tır bu konuda sınırlı olan araçlar arasında yer alıyor" dedi.

"Birkaç kişi fiyat teklif edip aracı satın almak istedi"

Kökdemir, konseptlerinin gereği olumlu yanıtlar aldığını ifade ederek, "Nostaljik olması sebebiyle çok fazla dikkat çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Birkaç kişi fiyat teklif edip aracı satın almak istedi. Biz konseptimiz gereği olumlu yanıtlar vermedik. Aracını değerini tam olarak söylemek doğru olmaz ve klasik bir araç olduğu için de herkese göre değeri farklı. Biz bu aracı çalışır vaziyete getirmek için bile yeterince masraf yaptık. Şu an araç çalışır ve yürü halde. Çekici ile sokağımıza kadar geldi ama şu andaki mevcut yerine kendisi girdi. Müşterilerimiz motorun gücünü görsün diye ara da bir aracı çalıştıracağız. Yaptığımız yatırım kendimize göre biraz çok ama normal bir kafe yatırımına göre az. Biz biraz daha rahat bir konsept istedik. Kamp havasında ve insanların gelip daha rahat edeceği bir konsept tercih ettik. Sanırım bir şeyleri başladık, zamanla da göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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