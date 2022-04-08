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19 yıldır birbirini arayan baba ve oğlun aynı iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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FOX'ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştu. Baba Mehmet Bilenler ve oğlu Mehmet Can Bilenler'in aynı işyerinden evlatlık verilen Umut Çelik ile mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran Umut Çelik, biyolojik anne ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Umut, Çelik ailesi tarafından evlatlık alındığı; kabus dolu günlerin ise kendisini büyüten annesi Remziye Çelik'in ölümüyle başladığı söyledi. Umut Çelik, üvey babası Hasan'ın yeniden evlendiğini, gelinin ise kendisini istemediğini anlattı. 'Büyüten babam, besleme dedi, evden kovdu' açıklaması yapan Umut Çelik program ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

19 YILLIK HASRET SON BULDU

19 yıllık hasret canlı yayında sona verdi, Umut Çelik ailesiyle buluştu. Anne Türkan Bilenler, "Doğum sonrası bebeğimin öldüğü söylendi" derken, baba Mehmet Bilenler ise "Umut'un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım" dedi.

19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

YILLARDIR ARADIĞI BABASI VE KARDEŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ

Bu kadarı ancak filmlerde olur dedirten detayı ise Umut Çelik ortaya çıkardı. Umut, babası Mehmet ve kardeşi Mehmet Can Bilenler ile aynı mobilyacıda 3 ay çalıştıklarını, mesai arkadaşı olduklarını söyledi. Bu şaşırtan detay ise herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

Öldü zannettiği oğlunun 19 yıl sonra sesini duyan kadının soğukkanlılığı Fulya Öztürk'ü çileden çıkarttı

Öldü zannettiği oğlunun 19 yıl sonra sesini duyan kadının soğukkanlılığı Fulya Öztürk'ü çileden çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fulya ile Umudun Olsun, Fulya Öztürk, Umut, Ölü, Yerel, Magazin, Haberler

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