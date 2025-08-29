19 Yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amerika Birleşik Devletlerinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu. Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kız İstanbul'da defnedildi, arkadaşı cenaze sırasında fenalaştı

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi. Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı. Öte yandan, cenaze töreninde duygusal anlar da yaşandı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.

19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu'nun yaklaşık bir ay önce Miami'ye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL