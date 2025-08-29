19 Yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

19 Yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi, arkadaşları ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Amerika Birleşik Devletlerinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu. Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kız İstanbul'da defnedildi, arkadaşı cenaze sırasında fenalaştı

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi. Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı. Öte yandan, cenaze töreninde duygusal anlar da yaşandı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.

19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu'nun yaklaşık bir ay önce Miami'ye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.