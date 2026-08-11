Haberler

Samsun'da sağlık bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi

Samsun'da sağlık bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezi, Nebiyan Festivali'nde vatandaşları kanser taramaları, sigara bırakma ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirdi. Erken teşhisin önemi vurgulanarak ücretsiz tarama programlarına katılım teşvik edildi.

Samsun 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Nebiyan Festivali alanında kurulan stantta; meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları hakkında bilgi verilerek erken teşhisin önemi vurgulandı ve vatandaşlar ücretsiz kanser tarama programlarına katılım konusunda bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa zararları ile sigara bırakma süreci hakkında danışmanlık hizmeti sunuldu. Sağlıklı yaşamın önemli bileşenlerinden biri olan düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermeleri teşvik edildi. Sağlık personeli tarafından vatandaşların soruları cevaplanırken; hastalıkların önlenmesi, erken tanı imkanlarından yararlanılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesine yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu