19 Mayıs kutlamalarında tehlikeli anlar: Stada giren başıboş köpek, dronu böyle düşürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yapıldığı stada başıboş köpeğin girmesi dikkat çekerken, dron operatörünün cihazı köpeğin ulaşabileceği seviyeye kadar indirmesi ise tehlikeli anlara sahne oldu. Dronun peşinden koşarak zıplayan köpek, cihazı yakalayarak yere düşürdü.

Altınordu ilçesinde bulunan 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programında havalanan dron, sahaya giren başıboş köpeğin ilgi odağı oldu. Bir süre boyunca dronun peşinden koşan köpek, zaman zaman zıplayarak cihazı yakalamaya çalıştı.

Görüntülerde dron operatörünün cihazı köpeğin bulunduğu seviyeye kadar alçaltması dikkat çekerken, köpek yaptığı hamlede drona temas ederek cihazın yere düşmesine neden oldu. Muhtemel bir çarpma ya da kontrol kaybının yaşanmaması ise şans olarak değerlendirildi.

Kutlamaları izleyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken, statta başıboş hayvanın bulunması ve dron kullanımındaki riskli hareketler sosyal medyada da eleştiri konusu oldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı