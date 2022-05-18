19 Mayıs Kadıköy'de Coşkuyla Kutlanacak - Haberler

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19 Mayıs Kadıköy'de Coşkuyla Kutlanacak

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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19 Mayıs Kadıköy'de Coşkuyla Kutlanacak

Kadıköy’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış Atatürk Parkı, gün boyunca farklı ve renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

KADIKÖY, İSTANBUL (ANKA) -

Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış Atatürk Parkı, gün boyunca farklı ve renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış Atatürk Parkı olacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da katılacağı bayram kutlamaları 11.00'de bisiklet turu ile başlayacak. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turunda her yaştan yurttaş Cumhuriyet için pedal çevirecek. Saat 10.30'da bisiklet turu öncesinde, Varillaz performans grubu  müzik gösterisi yapacak.

KALAMIŞ SAHİLİ RENGARENK OLACAK

Kadıköylüler gün boyu sürecek olan etkinliklerde; DJ performansı, balon futbolu, trambolin, tırmanma dağı, langırt, boks makinası ve Angry Bird oyunu gibi etkinliklerle bayramın tadını çıkaracak. Saat 13.00'ten itibaren Slackline gösterisi alanda olacak. Etkinliklerde yer alacak olan Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi öğrencileri Pop Orkestrası, "Let's Dance" Latin Dansları Topluluğu ve Gençlik Korosu'yla müzik sesleri yankılanmaya devam edecek. Tüm Kadıköylülerin davetli olduğu bayram kutlamalarında zumba dansı, bando, Parlak Şapkalılar, Yaren Zeybek Kulübü gibi renkli etkinlikler de gelenlere keyifli anlar yaşatacak. Saat 19.00'da ise Cem Eroğlu stand up gösterisi ile sahnede olacak.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Kadıköy, Mayıs, Yerel, Haberler

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