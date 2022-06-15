189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti

Söyleşi ve imza günü için Ankara'dan Ağrı'ya gitmek isteyen yazar Ethem Baran, ilginç bir olay yaşadı. Uçak pistte yaşanan sorun nedeniyle Erzurum'a inince söyleşisi iptal olan Baran, Ankara'ya geri dönmek istedi. Okurlarıyla buluşamayan yazar 189 kişilik yolcu uçağında tek başına Ankara'ya döndü.

Ağrı'da gerçekleştirilecek söyleşi ve imza günü etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelmek üzere 13 Haziran'da AnadoluJet'in TK7094 sefer sayılı tarifeli uçağıyla Ankara'dan Ağrı'ya gitmek isteyen yazar Ethem Baran, ilginç bir olay yaşadı. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın pistinde yaşanan bir sorun nedeniyle uçak saat 20.30'da Erzurum Havalimanı'na iniş yapmak durumunda kaldı. Terminale alınan yolcular karayoluyla Ağrı'ya nakledilirken, yaşanan gecikme nedeniyle imza günü iptal olan yazar Ankara'ya dönme kararı aldı.

189 kişilik uçakta tek başına seyahat etti

Ekiplere talebini ileten yazar Ethem Baran'ın bu talebi olumlu karşılandı ve servis bileti düzenlenerek boş olarak Ankara'ya dönecek uçağa kabul edildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden uçağa binen Baran, Erzurum'dan havalanan 189 yolcu kapasiteli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında tek başına seyahat etti.

"Çok nadir yaşanan bir olay başıma geldi"

Yaşadığı ilginç uçuş deneyimini anlatan yazar Ethem Baran, 3 Haziran'da planlanan uçuşunun kendisine gelen kısa mesaj ile iptal edildiğini, daha sonra 6 Haziran'da uçağa bindikten yarım saat sonra yine iptal olduğunu öğrenerek geri indiğini anlattı.

13 Haziran'a ertelenen etkinlik için yeniden uçağa bindiğini ancak uçağın pistte yaşanan sorun nedeniyle Erzurum'a inmek zorunda kaldığını ifade eden Baran, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk defa böyle bir durum başıma geldi. Kolay kolay kimsenin başına böyle bir şey gelmemiştir. Çok nadir yaşanan bir olay başıma geldi. Okurlarım beni bekliyordu. Her defasında ertelemek zorunda kaldık ona üzüldüm. Oraya kadar gitmişken de inemedik. Bu beni üzdü. Benim Ağrı'ya gidiş gerekçem ortadan kalktığı için Ankara'ya geri dönmeye karar verdim. Uçakta dönerken sadece ben vardım. Kabin ekibiyle uçuş sırasında sohbet ettik, ikramda bulundular. Bu tür yaşanan şeyleri yazar olduğum için yazılabilecek bir malzeme olarak görürüm. Bu da farklı bir tecrübe oldu benim için. İmza günüm iptal oldu ama önümüzdeki sonbaharda okurlarımla buluşmak istiyorum" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel