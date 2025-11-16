18 Yaşındaki Kübra Varışlı, Annesinin Böbreğiyle Hayata Tutundu

Erciyes Üniversitesi Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Merkezi'nde diyaliz tedavisi gören 18 yaşındaki Kübra Varışlı; annesi Nurşide Varışlı'dan aldığı böbrek ile hayata yeniden tutundu. Prof. Dr. İsmail Koçyiğit; "Şuan gayet iyi ve mutlular. Biz de onlar mutlu olduğu için memnunuz" dedi.

Şırnak'ta yaşayan Kübra Varışlı; yaklaşık 5 yıl önce Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Merkezi'nde diyaliz tedavisi görmeye başladı. 18 yaşını dolduran Varışlı'ya; annesinden alınan böbrek nakledildi. Nakilden sonra sağlığına kavuşan Kübra Varışlı; daha kaliteli bir yaşama kavuştuğunu söyledi. 15 yıldır Erciyes Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı'nda hizmet veren Prof. Dr. İsmail Koçyiğit ülke genelinde 30 bin, Kayseri'de ise 500'ün üzerinde nakil bekleyen hasta olduğunu ifade ederek; "Halihazırda ülkemizde 30 binin üzerinde nakil bekleyen hastamız var, şehrimizde de maalesef 500'ün üzerinde nakil bekleyen hastamız var. Organ nakli; böbrek hastalıklarında en iyi tedavi şekli. Organ naklini iki farklı organ verici olarak değerlendiriyoruz. Birisi canlı verici, diğeri ise kadavra verici. Normal şartlarda batı toplumunun yüzde 90'ı kadavra tipi nakilden böbrek vericisi sağlanırken ülkemizde bu oran yüzde 10'lara kadar düşüyor. Bu konuyla ilgili çok fazla gerek sosyal medya, gerek sivil toplum kuruluşları bilgilendirme yapsa da maalesef halkımız bu konuda istediğimiz oranda değil. Kadavra bağışı maalesef yüzde 10'ları bir türlü aşamıyor. Daha rahat, daha konforlu bir yaşam sürmesi için organ bekleyen bu kadar hastanın, bu kadar zorlu tedaviyi sürdüren hastalar için organ naklinin artması gerektiği inancındayım" dedi.

"İnsanlar tek böbrekle hayatlarının sonuna kadar yaşayabilir"

Naklin birçok değerlendirmenin ardından gerçekleştirildiğini ve bir insanın tek böbrekle hayatlarının sonuna kadar yaşayabileceğini aktaran Prof. Dr. Koçyiğit; "Herkeste iki tane böbrek var ve insanlar tek böbrekleriyle dikkatli oldukları taktirde ömürlerinin sonuna kadar yaşayabilirler. Biz zaten her hastadan böbrek almıyoruz, öncesinde çok ciddi testleri ciddi verileri değerlendirdikten sonra kişilerin böbrek vericisi olup olmadığını belirliyoruz. Bu konuyla ilgili baştan sona kadar bilgilendirme yoluna gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Nakil konusunda ilerlemeyi sağlayamadık"

Böbrek nakli konusunda istenilen ilerlemenin sağlanamadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koçyiğit; "Erciyes Üniversitesi olarak yıllık 14-15 böbrek nakli yapmaktayız. Gerek canlı vericiden, gerek kadavradan elimizden geldiğince hem genel cerrahi hem nefroloji olarak kendi şehrimiz insanına bu tedaviyi sunmak istiyoruz ama bilhassa kadavra nakil konusunda iyi değiliz. Son 5 yıldır kadavrada istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık" ifadelerini kullandı. Naklin ardından Kübra Varışlı'nın sağlığına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Prof. Dr. İsmail Koçyiğit; "Hastamız bize Şırnak'tan geldi, 5 yıldır böbrek hastası ve 18 yaşını tamamlamasını bekledik. Gerek alt yapıyı onlara sunmuştuk, yaşını tamamlar tamamlamaz bizimle iletişime geçtiler ve zaman kaybetmeden böbrek nakli gerçekleşti. Şuan gayet iyi ve mutlular. Biz de onlar mutlu olduğu için memnunuz" dedi.

Ameliyata girdiğinde annesinin yan odada yattığını gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirten Kübra Varışlı ise; "14 Temmuz'da böbrek naklini gerçekleştirdik annemden bana canlı verici olarak. Şuan 4. ayı tamamlamak üzereyim, kontrollerime geliyorum. Organ nakli öncesi 4 buçuk senelik diyaliz geçmişim var. Diyaliz; her ne kadar istemesek de böbrek dışında sorun çıkarabilen bir işlem. Ne kadar nakil imkanı varsa o kadar iyi bir insan için. İlk ameliyata girdiğimde annem hemen yan odamdaydı, orada biraz duygusallaştık" diye konuştu. - KAYSERİ