Mersin'de hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol, mezarı başında anıldı

Mersin'de hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol, mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Mersin'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, ölümünün yıl dönümünde ailesi ve sevenleriyle mezarı başında anıldı. Duygusal anların yaşandığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mersin'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma programında Laçin Akyol'un ailesi, yakınları ve sevenleri bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edilirken, Akyol'un mezarına çiçekler bırakıldı. Anma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Sevenleri, genç yaşta hayatını kaybeden Laçin Akyol'u dualarla anarken, mezarı başında uzun süre bekleyerek anma programına katıldı.

Olayın geçmişi

Olay, 25 Ocak 2025 tarihinde Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, İ.H.Ç. (27) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akyol, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlandı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü İ.H.Ç., Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
