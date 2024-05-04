18 Yaşında Bir Kitap Yazarak Yazarlık Kariyerine İlk Adımını Attı

18 yaşında bir kitap yazıp yayınlayarak yazarlık kariyerine ilk adımını attı

Lise öğrencisinin yazıp yayınladığı kitap hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandırdı

Yazar Sudem Lara Berivan Demir:

"Hayalim her zaman kitap yazmaktı"

Anne Naile Gökcan Demir:

"Ufak ufak romanları vardı ama bu kadar büyük bir şey olabileceğini aklıma getirmemiştim"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı:

"Öğrencimizin yazdığı Karanlıktaki Işık kitabı gerçekten okunmaya değer"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir meslek lisesinde 4'üncü sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Sudem Lara Berivan Demir, 15 yaşında yazmış olmaya başladığı ilk kitabını yayınlayarak yazarlık kariyerine erken yaşta başladı. Bu yaz aylarının sonlarına doğru ikinci kitabını çıkartmaya hazırlanan Demir, hem ailesinin hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olarak eğitim gören 18 yaşındaki Sudem Lara Berivan Demir, 15 yaşında yazmaya başladığı 'Karanlıktaki Işık' adındaki ilk kitabını yayınladı. Aynı zamanda bir öğrenci olan genç yazarın hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandıran kitabı Eskişehir 3. Kitap Fuarı'nda yoğun ilgi gördü. Küçüklüğünden beri kitap yazma hayali olan ve ilkokul öğretmeninin yazdırdığı küçük hikayelerle bu işe başlayan Demir, bir cesaretle yazıp yayınladığı kitabı için işlerin iyi gitmesinin ardından başlamış olduğu 2'nci kitabını ise yaz aylarının sonlarına doğru çıkartmayı planladığını açıkladı. Anne Naile Gökcan Demir de, çocukları bir şey yaptıklarını söyledikleri zaman ailelerin mutlaka onları dinleyerek arkalarından durması gerektiğine dikkat çekerken, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, okuyucularla buluşan genç yazarın diğer öğrenciler açısından örnek teşkil etmesini dilediğini dile getirdi.

"Hayalim her zaman kitap yazmaktı"

Sudem Lara Berivan Demir, kitap yazmanın ilkokuldan beri hayali olduğunu söyledi. Bu işe ilk adımını bir öğretmenin yazdırdığı küçük hikayelerle attığını ifade eden Demir, "15 yaşımda kitabımı yazmaya başladım. Hayalim her zaman kitap yazmaktı. İlkokul hocamızın yazdırdığı küçük hikayelerle yazmaya başladım. Bir cesaretle yazmaya başladığım ilk kitabımı 18 Kasım 2023 yılında çıkarttım. Şu anda ilgi gayet iyi. İlk kitabım olmasına rağmen gayet fazlasıyla ilgi gördüm. Kendi çabam ve ailemin çabasıyla beraber kitabım iyi satıyor. Çevremde çok fazla arkadaşım yok ama yine de çok fazla kötü söz aldım. Yazamayacağımı söylediler. Ailem ve çok yakın arkadaşlarım bana hep yardımcı oldular. Destek verdiler. Maddi ve manevi her konuda yanımdaydılar. Zaten onların yardımıyla bu kadar ilerleyebildim. İkinci kitabım da yolda. Yazın sonuna doğru çıkacak" dedi.

"Ufak ufak romanları vardı ama bu kadar büyük bir şey olabileceğini aklıma getirmemiştim"

Anne Naile Gökcan Demir, kızının ilk başlarda kendilerine kitap yazdığını söylediğinde çok inandırıcı bulmadıklarını belirtti. Ufak ufak romanlarının olduğunu ancak bu kadar büyük bir şey olabileceğini aklıma getirmediğini aktaran Demir, "Kitabı elime alıp okuduktan sonra kızımla öylesine gurur duydum ki anlatamam. Tarif edilemeyecek türden onur ve gurur yaşadım. İyi ki de kitabı çıkmış ve iyi ki de okuyucularla buluşmuş benim kızım. Sudem bambaşka bir çocuktu zaten. O bambaşkalığını bu kitapla gerçekten ifade etti. Daha güzel, daha büyük ve başarılı yerlere geleceğine inanıyorum. Belki de ilerideki Agatha Christie'dir. Çok güzel romanları var. İkinci kitabımız yolda. Devamını da getireceğine inanıyorum. Aileler çocukları bir şey yaptıklarını söyledikleri zaman hiçbir şekilde onları geri plana atmasın. Öncelikle çocuklarını dinlesinler ve yapacakları her şeyin arkasında dursunlar" şeklinde konuştu.

"Öğrencimizin yazdığı Karanlıktaki Işık kitabı gerçekten okunmaya değer"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı ise, Sudem Lara Berivan Demir'in tüm Türkiye'deki öğrencilere örnek olmasını dileyerek şu sözleri kaydetti:

"Sudem'in henüz lise son sınıfta iken 2'nci kitabını yazmaya başladı ve 1'inci kitabını yayınlaması bizi çok mutlu etti. Tüm idareci ve öğretmenler olarak, Suden'i kutluyoruz. Öğrencimizin yazdığı Karanlıktaki Işık kitabı gerçekten okunmaya değer. Bizler de çok güzel geri bildirimler edindik. İnanıyorum ki kızımız ileride çok iyi bir yazar, mesleki ve teknik eğitimin de yüz akı olacak. Suden'i bu etkinlikte yalnız bırakmamak adına 6 öğretmenimiz ve 100 öğrencimizle onun standına ziyarette bulunduk. Ben Suden'in tüm Türkiye'deki öğrencilere örnek olmasını diliyorum. Sürekli okumalarını ve yazmalarını gönülden diliyorum."