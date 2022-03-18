Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı - Haberler

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Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü kutlandı.

Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen program Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumu sonrası program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, günün önemine binaen yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerle devam etti.

Programa, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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