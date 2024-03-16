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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sarıdayı köyünde ramazan geleneğine katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde halkla bir araya gelerek 17 yıldır devam eden ramazan geleneğine katıldı. Vali Aygöl, köy halkıyla birlikte iftarını açtıktan sonra meşhur közde çayını içti ve şehit Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır'ın ellerinden helallik aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sarıdayı köyünde 17 yıldır devam eden ramazan geleneğine katıldı.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde halkla bir araya geldi. Her gün bir hayırsever tarafından Sarıdayı köyüne verilen iftar sofrasına misafir olan Vali Aygöl, şehit Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır'ın ellerinden öperek helallik aldı.

Köy halkı ile birlikte iftarını açan Vali Aygöl, ardından Sarıdayı köyünün meşhur közde çayını içti.

Hem sohbetin hem çayın tadına doyum olmadığını belirten Vali Aygöl, "Bugün burada orucumuzu Sarıdayı köy halkı ile açtık. 17 yıldır devam eden ramazan geleneğine konuk olduk. Şehidimiz Sedat Çakır'ın annesi Refiye teyzemizin de ellerini öpme ve dualarını alma fırsatı bulduk. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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