17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birimi'nde 17 yıldır çalışan 51 yaşındaki Seyhan Güven, her gün kaydettiği onlarca kanser hastasından etkilenerek düzenli olarak kanser taramalarını yaptırdı. Akabinde meme kanseri olduğu öğrenen Seyhan Güven, erken teşhis ile hayata tutundu.

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde 32 yıldır devlet memuru olan Seyhan Güven çalıştığı Kanser Kayıt Birimi'nde her gün onlarca kanser hastasının kaydını yapıyor. Özellikle en çok rastlanan kanser türlerinden biri olan ve her 8 kadından 1'inde çıkan meme kanserinde erken teşhisin öneminin farkında olan Seyhan Güven düzenli olarak meme mamografisinde tarama testi oldu. 50 yaşındayken girdiği tarama testinde meme kanseri olduğu öğrenen Seyhan Güven, 8 ay tedavi görmesinin ardından tekrar işine döndü. Mamografinin sadece 5 dakika sürdüğünü ifade eden Güven, "Bu 5 dakikada hayatınızı çok büyük bir kısmını geri alabilirsiniz" dedi.

"Şu an hiçbir sıkıntım yok"

Süreci anlatan Seyhan Güven, "Bu kadar yıl içerisinde erkek ya da kadın fark etmiyor. Birçok kişiyi sistemimize kaydettik. Kayıtlarımızın sonucunda fark ettim ki meme kanseri kadınlarımız için çok önemlidir. O nedenle kendim de KETEM'lerde meme muayenesini yaptırıyordum. En son yaptırdığım muayene sonra bir kitlem olduğu ortaya çıktı. Bu kitle daha sonra biyopsi yaptırdım ve kanser olduğum ortaya çıktı. 8 aylık bir tedavi sonrasında işime geri döndüm. Şu anda aynı işimi tekrardan yapıyorum. Ben bugüne kadar 20 bine yakın kanser kaydı yaptım. Bunların da bir kısmının meme kanseri olduğunu bildiğim için kendim de kontrollerimi düzenli olarak yaptırıyordum. Bu kontrollerimin sonucunda meme kanseri olduğum ortaya çıktı. Daha sonra cerrahi oldum. Göğüs dokusu alınmadı. Daha sonra kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Şu anda hiçbir sıkıntım yok" diye konuştu.

"Birçok kadın bu kontrollere gitmekte çekiniyor"

Kadınlara çağrıda bulunan Seyhan Güven, "Çevremde konuştuğum kadınların birçoğu bu uygulamanın kişiye çok acı verdiğini düşündükleri için gitmediklerini ya da gittikleri zaman kendilerinde bir şey çıkacağının korkusunun yaşadıkları için gitmediklerini söylüyorlar. Bu içinde olan şeyi daha da ilerletiyorlar ve belki de farkında değiller. Bu korkularını yenmeleri ve ücretsiz olarak KETEM'e gelerek taramaya girmeleri gerekiyor. Bu işlem sadece 5 dakika sürüyor. Bu 5 dakikada hayatınızın çok büyük bir kısmını geri alabilirsiniz" şeklinde konuştu. - SAMSUN