Van'da 16 Yıllık Husumet Barışla Sonuçlandı

Van'ın Özalp ilçesinde 16 yıl boyunca devam eden husumet, tarafların barış girişimleri ve kanaat önderlerinin öncülüğünde son buldu. Barış merasimi, Mescidi Aksa Camii'nde yapıldı ve ardından Van'da düzenlenen yemekte taraflar bir araya geldi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Özalp ilçesi Kaşıkara (Devzer) Mahallesi'nde aralarında 16 yıldır husumet bulunan Şahinerol ve Uyanıker aileleri, başlatılan barış girişimleri sonucu uzlaştırıldı.

Özalp ilçesine bağlı Kaşıkara (Devzer) Mahallesi'nde yaklaşık 16 yıl önce yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olaydan beri aralarında husumet bulunan Şahinerol ve Uyanıker aileleri, başlatılan barış girişimleri sonucu uzlaştırıldı. İlçe kanaat önderlerinden İsmail Hakkı Kadirhanoğulları'nın öncülük ettiği barış süreci, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Tabur Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda kanaat önderinin katılımıyla resmiyet kazandı.

İlk merasim Mescidi Aksa Camii'nde gerçekleşti

Barış buluşmasının ilk adımı, Özalp'ın İstasyon Mahallesi'nde bulunan Mescidi Aksa Camii'nde düzenlenen merasimle atıldı. Yaklaşık 400–500 kişinin katıldığı törende taraflar, kanaat önderlerinin huzurunda el sıkışarak 16 yıllık husumete son verdi. Uyanıker ailesinin Van merkezde ikamet etmesi nedeniyle, Özalp'taki yoğun katılım araç konvoylarıyla Van'a geçerek büyük bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine katıldı. Aynı sofrayı paylaşan iki aile, sürecin pekişmesine katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaymakam Bulut: "Birlikte yaşamın önemi büyük"

Özalp'taki açılış konuşmasını kanaat önderi İsmail Hakkı Kadirhanoğulları yaptı. Kadirhanoğulları, sürece katkı sunan herkese teşekkür ederek Kaymakam Rahmi Bulut'u kürsüye davet etti. Bulut konuşmasında barışın ve bir arada yaşamanın önemine vurgu yaptı. Özalp Müftüsü'nün günün anlamına ilişkin yaptığı dini konuşmalar ve edilen duaların ardından kalabalık Van'a hareket etti.

Van merkezdeki düğün salonunda kanaat önderleri ve beraberindeki yüzlerce katılımcı, Van İl Müftü Yardımcısı Abdullah Temizkan, emekli Van Müftüsü Faysal Geylani, Özalp Müftüsü Sedat Şentürk, Kaşıkara İmamı M. Nesim Katbay, Özalp ilçe vaizleri ve Uyanıker ailesi tarafından karşılandı. Müftü Yardımcısı Temizkan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve barışa dair ayet ve hadisleri paylaşmasının ardından, iki aile Kur'an-ı Kerim altında geçirilerek el sıkıştırıldı. Merasim, Van kent merkezindeki düğün salonunda verilen barış yemeği ile son buldu.

Yemeğin ardından aileler ve katılımcılar birbirlerine teşekkür ederek salondan ayrıldı. Her iki taraf da 16 yıllık husumetin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
