16 Yaşındaki Muhammed Nuri, Dedesiyle Ayakkabı Tamirciliğini Devraldı

Siirt'te 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, dedesiyle birlikte öğrendiği ayakkabı tamirciliğini devralarak hem iş hayatına atıldı hem de eğitimine devam ediyor. Dedesinin 55 yıllık mesleğini sürdüren Muhammed Nuri, genç yaşında ticaret hayatına girdi.

Siirt'te 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, dedesinden 10 yaşından beri öğrendiği ayakkabı tamirciliğini, dükkanı devralarak sürdürüyor. İş hayatına atılan Muhammed Nuri, bir yandan da eğitimine devam ediyor.

Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, ayakkabı tamircisi olan 64 yaşındaki dedesinin yanına 10 yaşından itibaren gitmeye başladı. Bu süre zarfında işi öğrenerek 16 yaşında dedesinden dükkanı devralan Soysal, dede mesleğini sürdürürken, bir yandan da eğitim hayatına devam ediyor.

10 yaşında dışarıda dolaşırken dedesinin kendisini yanına çağırdığını belirten Sosyal, "İşi öğrendim, o günden beri de buradayım. Dedem 64 yaşında. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Dedem 30 sene buradaydı. Şu an 16 yaşındayım, 10 yaşından beri burada çalışıyorum. 1 yıldır burayı devraldım. Ayakkabı tamirinin kazancı yok. 500-600 lira para geliyor. Dedem, 55 yıldır bu işi yapıyordu, 3 buçuk metrekarelik dükkanında" dedi.

Müşteri Muzaffer Karataş (45) ise dükkanın minarenin içinde olduğunu ve eski esnaf olunduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıldan beri buraya gidip geldiklerini kaydeden Karataş, "Dedesi yaşlılıktan dolayı torununa bırakmış. Dedesi eski esnaf, 16 yaşındaki torununa bırakmış. Normaldir, ben 14 yaşındayken lokantacılığa başladım. Aynı işime devam ediyorum. Buradaki çocuklar boş kalmaz, sanat öğrenmek için eskilerden beridir öyle. Muhammed hem okul okuyor hem de burada dedesinin mesleğini yapıyor" diye konuştu. - SİİRT

