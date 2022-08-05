15 yıllık emekliler dernek binasına ecrimisil bedeli istendi - Haberler

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15 yıllık emekliler dernek binasına ecrimisil bedeli istendi

15 yıllık emekliler dernek binasına ecrimisil bedeli istendi

Zonguldak'ta 2006 yılında işadamları katkılarıyla yapılan Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği binası için ecrimisil bedeli istendi.

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Zonguldak'ta 2006 yılında işadamları katkılarıyla yapılan Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği binası için ecrimisil bedeli istendi. Dernek Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emekliler derneğine valilik tarafından gönderilen ecrimisil yazısına tepki göstererek dönemin bakanı Murat Başesgioğlu'nun binanın açılışını yaptığını hatırlattı.

Mustafa Sarıoğlu, "Önceki gün Zonguldak Valiliği tarafından bizlere dernek binası ile alakalı ecrimisil yazısı gönderildi. Ben devletime inanıyor ve güveniyorum. Dönemin valisi ve dönemin il başkanı Hamdi Uçar ile görüştüm emeklilerin uzun kuyruklar sonrası yardım istedik. Bakan Murat Başeskioğlu geldi bu binanın açılışını yaptı. Dönemin valisi bizlere buraya gösterdi. Biz valimizin lafıyla buraya geldik. İşadamlarımızın destekleri ile bu bina yapıldı. Şimdi biz işgalci durumuna düştük. Emeklilere bu yapılmaz. Ben yetkililerinden bu konuda destek istiyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Başesgioğlu Mustafa Sarıoğlu Zonguldak Yerel Haberler

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