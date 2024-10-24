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15. Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi Başlıyor

15. Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi Başlıyor
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Adana Ticaret Odası tarafından düzenlenen 15. Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi'ne başvurular başladı. 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitime online başvuru yapılabilecek.

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen, '15. Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi' başvuruları başladı.

Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı Tesisleri'nde (ATOSEV) gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen uygulamalı eğitime katılmak isteyenler, ATO'nun web sitesinden online başvuru yapacak. 12-13 Kasım tarihlerinde, 2 gün sürecek uygulamalı eğitimde; Tescilli Adana Kebabı etinin seçilmesi, malzemelerinin hazırlanması, etin pişime hazır hale getirilmesi, etin şişlenmesi ve yanında sunulacak ek lezzetlerin hazırlanması, mangalın yakılması, pişirim aşamaları ve kebabın sunumu ayrıntılı olarak anlatılacak.

Yıllardır kebap ustası olarak hizmet sektöründe bulunan tecrübeli eğitmenlerin vereceği eğitimin yanı sıra tescilli kebapla ilgili yasal konular ve gıda hijyeni ile ilgili de eğitimler verilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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