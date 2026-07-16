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15 Temmuz'un 10. Yılında Boğaz'da Anma Yüzüşü

15 Temmuz'un 10. Yılında Boğaz'da Anma Yüzüşü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yüzücüler, İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kulaç atarak şehitleri andı. Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne kadar süren yüzüş, renkli görüntülere sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla bir araya gelen yüzücüler, Türk bayraklarıyla İstanbul Boğazı'nda kulaç atarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde çok sayıda yüzücü, sabahın erken saatlerinde Üsküdar sahilinde bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Türk bayraklarıyla denize girerek Boğaz'ın serin sularında 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü.

Üsküdar sahilinden başlayan yüzücüler, Kız Kulesi'ne kadar kulaç attı. Türk bayrakları açarak gerçekleştirilen anma yüzüşü, Boğaz'da renkli görüntüler oluşturdu.

Kız Kulesi açıklarından dönüş yapan sporcular yeniden Üsküdar sahiline ulaştı. Yüzüşün ardından katılımcılar, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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