Düzce'de 15 Temmuz Anma Programında Mevlid-i Şerif Okundu

i şerif programı düzenlendi.

Düzce Merkez Büyük Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı