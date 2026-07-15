Düzce'de 15 Temmuz Anma Programında Mevlid-i Şerif Okundu
Düzce Merkez Büyük Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu; yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte şehitler için dualar edildi.
i şerif programı düzenlendi.
Düzce Merkez Büyük Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı