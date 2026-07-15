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Bolu'da 15 Temmuz anması ve Mevlid

Bolu'da 15 Temmuz anması ve Mevlid
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Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde program düzenlendi. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, emniyet ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı programda, birlik ve beraberlik ruhunun korunması ile şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Programın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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