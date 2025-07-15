15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9.yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni ve Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9.yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni ve Kuranı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, şehit aileleri, gaziler ve birçok katılımcı iştirak etti.

Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu'nun Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un şehitler için yaptığı dua ile sona erdi.

Anıt, gün boyu çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya devam edecek. - İSTANBUL